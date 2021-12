Cercle Brugge in Mechelen op zoek naar goede vibe, maar nieuwe coach Thalhammer neemt nog plaats in tribune

Bij Cercle staken ze vorig weekend zelf het kot in brand en het blussen is nog altijd bezig. Een tweede opeenvolgende zege tegen KV Mechelen zou echter ook al kunnen helpen. De nieuwe trainer Dominik Thalhammer loodste vorige lente LASK Linz naar de finale van de Oostenrijkse beker. De opvolger van Yves Vanderhaeghe laat de coaching in Mechelen echter nog over aan zijn landgenoot Miron Muslic en ex-speler Jimmy De Wulf.