‘Éric Zemmour gaat deelnemen aan presidentsverkiezingen in Frankrijk’

‘Een boodschap aan de Fransen’ zal worden ‘uitgezonden via onze sociale netwerkkanalen’, meldt de bron, die daarmee berichten van verschillende Franse media bevestigt. Zemmour zal later op de dag ook te zien zijn in televisiejournaals. Verschillende leden van zijn entourage hebben al #Zemmourcandidat getweet.

De Franse presidentsverkiezingen vinden volgend jaar in april plaats.

Controversiële kandidaat

Zemmour is bekend voor zijn controversiële uitspraken. In september dit jaar werd hij door het Franse hof van beroep nog vrijgesproken voor een aantal anti-islamuitspraken.

De 63-jarige Zemmour had in 2019 op een rechtse politieke conventie een toespraak gegeven waarin hij kritiek uitte op immigranten en de ‘islamisering van de straat’. Hij noemde de djellaba - de kledij die vooral in Maghreb-landen wordt gedragen - en de hoofddoek ‘uniformen van een bezettingsleger’. In eerste aanleg werd hij hiervoor veroordeeld tot een geldboete van 10.000 euro.

Eerder beschuldigde hij op televisie ook al minderjarige migranten ervan ‘dieven en moordenaars’ te zijn. Ondanks zijn uitspraken is hij nog steeds erg vaak te zien op CNews, een Franse commerciële tv-zender.

In oktober testte Zemmour op een veiligheidsbeurs in Parijs een geweer uit dat hij al lachend richtte op enkele journalisten. De Franse staatssecretaris voor gendergelijkheid Marlène Schiappa noemde het voorval ‘afschuwelijk’.