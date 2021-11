Bekerheld Hendrik Van Crombrugge kritisch na “wedstrijd niet om aan te zien”, Vincent Kompany blij met vechtlust

Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge speelde een cruciale rol in de bekerzege van Anderlecht op Seraing dinsdagavond door in de strafschoppenreeks de eerste penalty te pakken. “Een doelman heeft op zo’n moment een mentaal voordeel, want je hebt als keeper weinig te verliezen. Alle druk ligt op de penaltynemer”, reageerde Van Crombrugge.

“Ik was blij dat ik die eerste strafschop uit de reeks kon tegenhouden. Zo kwam de druk toch meteen bij Seraing te liggen.”

In de eerste helft kreeg Van Crombrugge ook twee elfmeters te verwerken, maar die kon hij niet tegenhouden. “Zeven penalty’s in één match, dat is een primeur voor mij. Toen we zo snel 2-0 achterkwamen wist ik dat we een héél moeilijke avond zouden hebben. Ik heb hier ook al eens met Eupen in tweede klasse komen spelen en toen stonden we ook 3-0 achter na 45 minuten. Het is hier altijd moeilijk voetballen, maar ik wil geen excuses zoeken.”

“Onze eerste helft was niet goed genoeg. We komen dan toch 2-3 voor en dan mag je die voorsprong eigenlijk niet weggeven. Die gelijkmaker viel op een stilstaande fase waarin iedereen na die eerste weggewerkte bal vooruit begint te hollen. Dan is de concentratie even weg, komt die bal opnieuw voor doel en mag er iemand vrij inlopen. Ondanks die zes goals was dit een erg gesloten match. Het was absoluut niet om aan te zien. Maar een bekerwedstrijd moet je winnen en dat hebben we gedaan.”

Kompany: “We hebben gevochten”

“2-0 achterkomen is niet goed”, begon Vincent Kompany zijn relaas van de wedstrijd. “Dan moet je karakter laten zien. We hebben gevochten en we zijn gegroeid in de match. Het was een echte bekerwedstrijd. Ik heb het al vaker meegemaakt, maar als je met de overwinning naar huis gaat zijn dat mooie momenten.”

“We staan vrij stabiel, maar op bepaalde momenten - zoals de derde goal - maken we vermijdbare fouten. We stapelen die op en zorgen zo voor dreiging bij de andere ploeg. Maar anderzijds creëren we ook kansen: we scoren vandaag drie keer. En nog eens: het is een bekerwedstrijd, we gaan naar de kwartfinales. Het enige wat ik kan zeggen: of we nu 5-0 winnen, ik zal nooit volledig tevreden zijn.”

“We hebben nu vier dagen om klaar te zijn voor de volgende match. Dat is nu mijn prioriteit. Ik blijf rustig. Een ding is spreken over winnen, het doen is iets totaal anders. We moeten hard werken, kritisch zijn voor elkaar en progressie blijven maken. We gaan niks winnen door luid te beginnen roepen.”

In de verlengingen moest Lior Refaelov geblesseerd worden vervangen na een tackle. Vincent Kompany hoopte achteraf dat het louter om krampen in de bil ging maar dat moet verder onderzoek uitwijzen. Wat de afwezigheid betreft van Kristoffer Olsson: die kreeg gewoon rust.