Vrouw van drugsbaas El Chapo krijgt drie jaar cel

De 32-jarige Emma Coronel Aispuro, een voormalige schoonheidskoningin, werd begin dit jaar opgepakt op een luchthaven in de Amerikaanse staat Virginia. Ze werd ervan beschuldigd Guzman (64) van te hebben geholpen met zijn drugshandel door berichten aan hem door te geven na zijn arrestatie in februari 2014, en te hebben geholpen bij zijn ontsnapping.

Ze stond voor de rechter voor onder meer drugssmokkel en witwassen, als een soort verlengstuk van haar echtgenoot. De in de VS geboren Coronel Aispuro bekende in de zomer al schuldig te zijn. Ze gaf toe haar man geholpen te hebben met de organisatie van het Mexicaanse Sinaloa-drugskartel en zei ook schuldig te zijn aan drugshandel en witwaspraktijken. Ze gaf daarnaast toe een rol te hebben gespeeld bij de ontsnapping van haar echtgenoot uit een Mexicaanse gevangenis in 2015.

© Bill Hennessy via REUTERS

Coronel Aispuro richtte zich voor het vonnis tot de rechter: “Met alle respect richt ik mij vandaag tot u om mijn oprechte spijt te betuigen voor al het kwaad dat ik mogelijk heb aangericht, en ik vraag u en alle burgers van dit land mij te vergeven.” Ze zei te vrezen dat de rechter dat moeilijk zou vinden omdat ze de vrouw van Guzman is. “Misschien vindt u het daarom nodig om harder tegen mij op te treden, maar ik bid dat u dat niet doet.”

Tweeling opvoeden

De federale aanklager toonde zich vrij mild: “Hoewel het totale effect van het gedrag van de beklaagde aanzienlijk was, was haar feitelijke rol minimaal. De beklaagde handelde hoofdzakelijk ter ondersteuning van haar echtgenoot.” De aanklager merkte ook op dat ze na haar arrestatie “snel de verantwoordelijkheid voor haar crimineel gedrag aanvaardde”.

De rechter in een federale rechtbank in Washington veroordeelde Coronel Aispuro tot drie jaar gevangenisstraf. De negen maanden die ze al in voorhechtenis doorbracht, worden in vermindering gebracht. Voor zijn beslissing om drie in plaats van vier jaar cel op te leggen, hield de rechter er rekening mee dat zij zou moeten instaan voor de opvoeding van haar negenjarige tweeling “want hun vader zal niet in staat zijn dat te doen, gezien zijn langdurige opsluiting”.

El Chapo stond aan het hoofd van het gewelddadige Sinaloa-drugskartel en werd in 2019 tot levenslang veroordeeld in de VS voor onder meer het leiden van een criminele organisatie, witwassen en tientallen moorden.

Emma Coronel Aispuro trouwde met El Chapo in 2007, op haar achttiende verjaardag. Haar vader was ook een luitenant in het beruchte kartel.