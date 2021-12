Zes op de tien ouders vrezen nu al overvolle zomerkampen

Heel wat ouders vrezen dat zomerkampen in 2022 vroegtijdig volzet zullen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek bij 1.000 Vlaamse ouders in opdracht van Heyo, een fusie van Idee Kids en Kriebels en Kuren van Groep OZ. Vanaf woensdag kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor zomerkampen van Heyo, en dat veroorzaakt bij zes op de tien stress.

In de aanloop naar de start van de inschrijvingsperiode polste Heyo via een onderzoek naar de wensen en bekommernissen van ouders die hun kind aan zo’n kamp laten deelnemen. Bij 60 procent veroorzaakt het inschrijven stress omdat ze vrezen dat ze hun kind niet kunnen inschrijven in het kamp waar ze het liefst aan willen deelnemen. Heyo werkt met een flexibel inschrijvingssysteem waarbij het aantal plaatsen in populaire kampen verhoogd kan worden volgens de vraag.

“Wij starten vandaag al met de inschrijvingen en communiceren dat ook ruimschoots naar de buitenwereld zodat iedereen de kans krijgt om zich in te schrijven”, zegt Björn Accoe, directeur Vakantie van Heyo. “Dankzij een flexibel systeem kunnen we het aantal plaatsen voor populaire zomerkampen verhogen, zo kunnen zo veel mogelijk kinderen deelnemen aan hun lievelingskamp. Het deelnemersaantal bij minder populaire kampen wordt dan teruggeschroefd.”

Ruim 43 procent van de ouders wil zijn kinderen inschrijven voor een vakantiekamp volgende zomer. 47 procent doet dit al zodra het kan, nog eens 19 procent brengt het zeker voor de krokusvakantie al in orde.

“Onvergetelijke herinneringen”

“De persoonlijke ontwikkeling van de kinderen is onze prioriteit”, licht Accoe de populariteit van zomerkampen nog toe. “Tijdens onze kampen groeien kinderen spelenderwijs, ontdekken ze nieuwe dingen, maken ze nieuwe vrienden en verzamelen ze onvergetelijke herinneringen. Al die aspecten komen aan bod om hen een complete en onvergetelijke ervaring mee te geven.”

Heyo organiseert tientallen kampen voor zo’n 37.000 kinderen van alle leeftijden, verspreid over heel Vlaanderen, maar ook in het buitenland. De zomerkampen zijn er voor kinderen van drie tot twaalf jaar, al dan niet met de mogelijkheid om ter plekke te overnachten.