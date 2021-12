Coronacijfers nemen trager toe: 320 ziekenhuisopnames en 40 overlijdens per dag

Tussen 21 en 27 november zijn dagelijks gemiddeld 17.839 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. Het gaat om een stijging van 12 procent, blijkt woensdagochtend uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Daarmee lijkt de groei van het aantal besmettingen verder te vertragen: gisteren bedroeg de stijging nog 15 procent.

Er werd in dezelfde periode 10 procent meer getest: gemiddeld 118.000 afgenomen testen per dag. De positiviteitsgraad is licht gestegen naar 16,1 procent.

Het reproductiegetal is gedaald naar 1,07. Als het getal hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Tussen 24 en 30 november zijn dagelijks 320,4 mensen in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19. Het gaat nog om een stijging van 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode, terwijl gisteren nog een toename van 13 procent werd genoteerd.

Er liggen momenteel 3.750 coronapatiënten in het ziekenhuis (+13 procent), 780 patiënten hebben intensieve zorg nodig (+19 procent).

Van 21 tot 27 november stierven dagelijks gemiddeld 40,7 mensen aan Covid-19. Dat is een stijging van 12 procent, na de toename met 15 procent van gisteren.

De dodentol sinds de start van de pandemie is opgelopen tot 27.015. Het totale aantal vastgestelde besmettingen bedraagt in ons land bijna 1,8 miljoen.

LEES OOK. Steven Van Gucht geeft uitleg bij hoopgevende evolutie in cijfers: “Ik zie het zelfs op straat” (+)