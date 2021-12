Overlevende van “dodelijkste incident op Kanaal ooit” getuigt: “Het was zo koud in het water, zo koud”

Amper 2 van de 29 migranten die vorige week vanuit Frankrijk in een rubberbootje de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te maken, overleefden de tocht. Een van hen getuigt nu, nog altijd getraumatiseerd, over het dodelijkste incident ooit op het Kanaal. “Het was zo koud in het water, zo koud.”

Ongeveer een week geleden werd de 28-jarige Mohamed Isa Omar door de hulpdiensten uit het water gehaald. Onderkoeld en in shock door wat hij die nacht gezien had. “Ik zag mensen voor mijn ogen sterven”, aldus Omar. “Diegenen onder ons die niet konden zwemmen, verdronken en stierven al binnen enkele minuten.”

Omar was dinsdagavond 23 november rond 22 uur samen met 28 anderen - allemaal vreemden voor hem - in een rubberbootje gekropen. Het plan was om vanuit het Franse Calais het Kanaal over te steken en het Verenigd Koninkrijk te bereiken. “Na 3,5 uur liep het echter mis en kapseisde het bootje”, zo getuigt de jongeman.

“De meesten van ons waren hun gsm al verloren in het water”, herinnert Omar zich. “Slechts twee mannen hadden nog een toestel dat werkte. Zij probeerden de (Britse, nvdr.) autoriteiten te bellen en kregen het advies om hun locatie door te sturen. Maar voor ze dat konden doen, ging ook hun gsm in het water en konden we dus niets meer verzenden.”

Het duurde niet langs voor er mensen rondom hem begonnen te verdrinken. “Ik zag mensen voor me sterven, maar ik begon te zwemmen. Ik zag een groot schip in de verte en zwom ernaartoe. Maar het was zo koud in het water, zo koud.”

Het schip bleek niet haalbaar en het zou uiteindelijk nog uren duren voor Omar uit het water werd gehaald. Een Franse visser had hem en de andere overlevende woensdagmiddag rond 13 uur opgemerkt en de hulpdiensten verwittigd. “Door die man hebben ze ons gevonden, hebben ze ons naar het ziekenhuis kunnen brengen en zijn we gered.”

Hoewel Omar nog altijd herstellende is - door verwondingen aan zijn benen is hij nog aan een rolstoel gekluisterd - is hij een van de weinige die het kan navertellen. 27 andere migranten kwamen om het leven. Over de identiteiten van de slachtoffers is voorlopig nog niet veel bekend. Slechts één jonge vrouw - die hoopte haar verloofde te bereiken - werd al officieel bij naam genoemd. Onder de vermisten zijn nog een moeder en haar drie kinderen, onder wie een meisje van zeven jaar. Er werden al vier mensenhandelaars opgepakt na de feiten.