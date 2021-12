Stevige aanvaring tussen De Wever en gemeenteraadslid Mertens in discussie over dood van daklozen: “Ik laat me geen lessen geven in menselijke waardigheid, zeker niet van een communist”

Antwerpen

In de Antwerpse gemeenteraad is het dinsdagavond tot een stevige aanvaring gekomen tussen burgemeester Bart De Wever (N-VA) en gemeenteraadsleden Peter Mertens (PVDA) en Nahima Lanjri (CD&V). Aanleiding was het debat over Mike en Wesley van wie de levensloze lichamen drie weken geleden werden teruggevonden in de fietsenstalling onder het Koningin Astridplein.