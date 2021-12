Frustratie in ziekenhuizen bereikt kookpunt: “Sportpaleizen mogen vollopen, maar ziekenhuizen moeten op slot, verschrikkelijk!”

De druk op de ziekenhuizen neemt dag na dag toe. Door het nog steeds stijgend aantal covidpatiënten zijn we in de fase aanbeland waarbij de ziekenhuizen verplicht alle niet-dringende operaties moeten uitstellen. Er staan de zorginstellingen erg moeilijke weken te wachten en dat was deels te vermijden, klinkt het vanuit medische hoek. “Dit is pure politieke verantwoordelijkheid. Dit jojo-spel dat nu al twee jaar aan de gang is, leidt tot niets”, zo haalt Dominique Benoit, intensivist van UZ Gent hard uit.

LEES OOK. “Bijzonder moeilijke beslissing”, maar ziekenhuizen moeten meteen niet-dringende zorg uitstellen

Ook in het Universitair Ziekenhuis van Gent staat het water aan de lippen. “We hadden gisteren voor de eerste keer geen enkel bed vrij op onze intensieve zorgafdeling. Er liggen 33 covidpatiënten, en de non-covidpatiënten krijgen we niet zomaar weg”, zegt Dominique Benoit van de afdeling intensieve zorg UZ Gent in De Ochtend op Radio 1.

© Frank Bahnmuller

Voorlopig moet het UZ Gent nog geen pijnlijke beslissingen nemen over welke patiënten en welke niet meer op intensieve zorgen kunnen opgenomen worden, maar wat niet is kan nog komen. Intensivist Benoit verwacht over twee weken een piek en veel marge is er nog nauwelijks.

Benoit wordt er haast moedeloos van en is kwaad op de politiek. “We hebben voldoende aan de alarmbel getrokken, bijna hysterisch gedaan in de media maar de politiek had vroeger moeten tussenkomen. We gaan professioneel blijven, maar wat er nu de komende weken in de ziekenhuizen op ons afkomt, is pure politieke verantwoordelijkheid. We hebben meer nodig dan politieke compromissen: neem alsjeblieft eens duidelijke beslissingen! Dit jojo-spel - van 2 jaar aan een stuk - leidt tot niets. We hebben echt een duurzaam beleid nodig.”

Ziekenhuizen dicht, Sportpaleis loopt vol

Ook bij ander zorgpersoneel zit de frustratie diep dat de ziekenhuizen quasi op slot moeten terwijl de samenleving quasi ongestoord verder draait en grote evenementen nog steeds, mits een aantal restricties, kunnen plaatsvinden.

Handchirurg Ilse Degreef van het UZ Leuven haalde cynisch uit op Twitter. “Ik denk dat ik in Sportpaleis ga opereren…”, schrijft ze op Twitter, refererend aan de Studio 100 Rewind Party en De Grote Sinterklaasshow die er komende weekend nog ongestoord kunnen doorgaan. “We vernemen dit via de media. Sportpaleizen mogen vollopen. Maar ziekenhuizen moeten op slot. Ik vind dit… VERSCHRIKKELIJK”, schreef ze dinsdag eerder op de avond op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen