Margot Cloet van Zorgnet-Icuro: “Parlementair debat nodig over welke patiënten prioritair behandeld moeten worden”

Gezien de toenemende druk door de vierde coronagolf moeten onze ziekenhuizen andermaal alle niet-dringende zorg uitstellen. Margot Cloet, topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, vreest echter dat deze maatregel onvoldoende zal zijn. “We zijn een citroen aan het uitpersen die al bijna helemaal uitgeperst is”, klinkt het. Cloet pleit voor een parlementair debat over welke patiënten prioritair behandeld moeten worden. “Het is genoeg geweest om de bal in het kamp van de ziekenhuizen te leggen, het is nu aan de politiek om verantwoordelijkheid te nemen.”

Dinsdagavond besliste het Hospital & Transport Surge Capacity Comité, het overlegorgaan van de overheid, de ziekenhuizen en de experts, dat alle niet-dringende zorg per direct met twee weken moet worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld over uitstelbare activiteiten die gebruikmaken van intensieve zorg, klassieke opnames die geen gebruikmaken van intensieve zorg en chirurgische daghospitaalactiviteiten die geen gebruikmaken van intensieve zorg.

Cloet betwijfelt echter sterk of die maatregel zal volstaan. “De kans is groot dat er nog bijkomende maatregelen nodig zullen zijn, zoals patiënten naar het buitenland transporteren of ploegen verpleegkundigen uit het buitenland invliegen.” Maar ook in de ons omringende landen is de situatie verre van rooskleurig.

De vierde golf is voor de ziekenhuizen misschien wel de zwaarste tot dusver door een combinatie van personeelsuitval (circa 15 procent), het inhalen van niet-dringende zorg die ondertussen wel dringend is geworden, en de samenleving die open blijft waardoor er ook een grote nood is aan niet-Covid-gerelateerde dringende zorg.

Daarom pleit de topvrouw van Zorgnet-Icuro ervoor dat er politieke keuzes moeten worden gemaakt over welke patiënten nog voorrang krijgen, zoals nu nog het geval is voor coronagevallen. “Ga je nog mensen op basis van hun ziekte of pathologie voorrang geven of geef je voorrang aan patiënten die de meeste kans op slagen hebben, zoals in Nederland het geval is bij code zwart? Die vraag moet het onderwerp vormen van een parlementair debat”, aldus Cloet.