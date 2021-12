“We zijn de zorg op slot aan het doen om de maatschappij open te kunnen houden”

LEES OOK. “Parlementair debat nodig over welke patiënten prioritair behandeld moeten worden”

Dinsdagavond besliste het Hospital & Transport Surge Capacity Comité dat alle niet-dringende zorg per direct met twee weken moet worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld over uitstelbare activiteiten die gebruikmaken van intensieve zorg, klassieke hospitalisaties die geen gebruikmaken van intensieve zorg en chirurgische daghospitaalactiviteiten die geen gebruikmaken van intensieve zorg.

Van der Auwera onderstreept dat de zorgsector stilaan op een muur aan het botsen is. De beslissing om de niet-dringende zorg uit te stellen, is dan ook een laatste redmiddel want de rek op het systeem is er zo goed als uit.

De topman van het comité Hospital & Transport Surge Capacity illustreert zijn punt door het aantal bedden op intensieve zorg in zijn context te plaatsen. “In theorie zijn er in de verschillende ziekenhuizen in ons land 2.000 bedden op de afdelingen intensieve zorg. Daarvan zijn er echter 223 gesloten wegens personeelsgebrek, waardoor er in de praktijk minder dan 1.800 bedden beschikbaar zijn.”

10 december

“Als het land op slot was, hebben we gezien dat we gedurende een zeer beperkte periode de niet-Covid-zorg op intensieve konden terugbrengen naar 500 bedden. Maar dat aantal stijgt al heel snel, want ook thuis krijgen mensen een hartinfarct of een hersenbloeding waardoor dat cijfer stijgt tot 750-800 voor de meest urgente zaken die in de gemeenschap gebeuren”, aldus Van der Auwera.

“Nu is de maatschappij echter niet op slot, waardoor er waarschijnlijk meer dan 800 bedden nodig zijn voor niet-Covid-zorg. Uit de voorspellingen blijkt dat we tegen Sinterklaas 900 Covid-patiënten op intensieve zullen hebben en vier dagen later al 1.000. Tegen 10 december is er dus geen plaats meer, dat is de realiteit.”

“Bevolking in het gevaar aan het brengen”

Van der Auwera pleit dan ook voor het snel terugdringen van de viruscirculatie door een combinatie van politieke beslissingen en het gezond verstand, want “we zijn de bevolking in het gevaar aan het brengen. Als er geen plaats meer is, dan loopt ieder van ons gevaar en moeten er beslissingen genomen worden over wie het bed of het beademingstoestel krijgt”.

De topman van het comité Hospital & Transport Surge Capacity beseft dat het niet leuk is om bepaalde zaken, zoals kerstmarkten, uit te stellen of te annuleren. Maar, vraagt hij zich luidop af, “wat is de waarde van een mensenleven als je dat vergelijkt met potentieel iets niet te kunnen laten doorgaan?”