Tweede besmetting met omikronvariant in ons land

Er is een tweede besmetting met de omikronvariant opgedoken in ons land, zo melden de virologen Marc Van Ranst en Emmanuel André op Twitter. Net geen week geleden, op 26 november, kwam een eerste besmetting aan het licht. “De twee zijn ongerelateerd”, aldus Van Ranst.

Het tweede staal was afkomstig uit Franstalig België. Er wordt nog verder onderzocht waar en hoe de persoon zijn besmetting heeft opgelopen.

Ondertussen onderzoekt het lab in Leuven ook nog acht andere mogelijke gevallen op de nieuwe coronavariant. In de loop van de namiddag zou daar meer duidelijkheid over moeten zijn. “Er kunnen vandaag nog een tiental bevestigde omikronbesmettingen bijkomen”, aldus André.

