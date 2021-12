Er raakt steeds meer informatie bekend over omikronvariant, en die is weinig hoopgevend: “Een milder ziektebeeld? Dat is quatsch”

Er raakt stilaan meer informatie bekend over de nieuwe variant van het coronavirus, omikron. Waar de eerste berichten spraken over een milder ziektebeeld, zijn de laatste cijfers uit Zuid-Afrika een pak minder hoopgevend. Professor biostatistiek Tom Wenseleers (KU Leuven) dringt er dan ook op aan om versneld werk te maken van nieuwe vaccins. “Het alternatief is dat we ons bij elke nieuwe variant van lockdown naar lockdown moeten blijven slepen.”