Ontknoping achtste editie Baloise Ladies Tour vindt in Deinze plaats

De achtste editie van de Baloise Ladies Tour zal op zondag 17 juli haar ontknoping kennen in Deinze. De organisatoren van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers voor vrouwen bereikten een akkoord met de Oost-Vlaamse stad om vanaf 2022, voor de duur van drie jaar, als start- en aankomstsite te fungeren van de slotetappe. De rittenkoers krijgt in 2022 zelfs vijf wedstrijddagen in plaats van vier. Met de komst van Deinze is het volledige rittenschema bekend. Op woensdag 13 juli wordt er afgetrapt met een avondproloog in de straten van het Nederlandse Utrecht.

“We zijn enorm verheugd dat Deinze participeert in de Baloise Ladies Tour. De stad aan de Leie heeft een rijk wielerverleden en past perfect in de uitbreiding van deze vijfdaagse. Lucien Buysse won in 1926 de Ronde van Frankrijk, Rudy Dhaenens won in 1990 het wereldkampioenschap en ook de jarenlange successen van Willy, Walter, Eddy en Jo Planckaert hebben hun aandeel in deze erkenning. Op organisatorisch vlak was Deinze jarenlang de startplaats van Gent-Wevelgem en nu heeft ook Nokere Koerse er de startplaats voor zowel de vrouwen- als de mannenkoers. We streven naar langdurige overeenkomsten wat de maturiteit van een organisatie als de Baloise Ladies Tour ten goede komt. We zijn Deinze dankbaar dat het volop gelooft in de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen”, vertelt organisator Geert Stevens.

De laatste editie van de Baloise Ladies Tour werd gewonnen door de Duitse Lisa Klein. Zij volgde zichzelf op.

Rittenschema 2022:

Woensdag 13 juli: proloog in Utrecht (Ned)

Donderdag 14 juli: Zulte - Zulte

Vrijdag 15 juli: Herzele - Herzele

Zaterdag 16 juli: Cadzand (Ned) - Knokke-Heist, gevolgd door een individuele tijdrit in Knokke-Heist

Zondag 17 juli: Deinze - Deinze.