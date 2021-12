Dochter Silke getuigt op proces B&B-moord: “Toen mama zei dat ze papa had vermoord, dacht ik dat ze aan het zeveren was”

“Silke, het enige wat ik wil zeggen, is dat het mij verschrikkelijk spijt. Ik had u dat nooit mogen aandoen. Sorry.” Op het assisenproces rond de ‘B&B-moord’ heeft beschuldigde Christel Troffaes zich woensdagochtend in tranen gericht naar haar dochter Silke (25), die kwam getuigen over de fatale avond en de relatie tussen haar ouders. “Mijn ouders leefden meer naast elkaar dan met elkaar.”