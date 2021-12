Colruyt verkoopt vanaf donderdag ook zelftesten voor coronavirus

Colruyt gaat vanaf donderdag 2 december Covid-zelftesten verkopen in alle vestigingen, zo meldt de supermarktketen in een persbericht. “We bieden hiermee een antwoord op de vraag van onze klanten”, luidt het. De zelftesten zullen 3,5 euro per stuk kosten.

Colruyt kreeg de voorbije dagen steeds meer vragen van klanten om zelftesten ook in hun supermarkt te kunnen aankopen. “Iedereen wil zijn steentje bijdragen in het onder controle trachten te krijgen van de pandemie en zelftesten spelen hier steeds een belangrijkere rol in”, zegt Geert Elen, divisiemanager bij Colruyt Laagste Prijzen. “Mensen willen zichzelf en hun familie en vrienden beschermen. Wij willen hier graag aan tegemoetkomen door zelftesten te koop aan te bieden in al onze Colruyt Laagste Prijzen-winkels.”

Ook online kunnen er zelftesten aangekocht worden via Newpharma.be, de online apotheek van de Colruyt Group.

Colruyt verkoopt enkel kwalitatieve zelftesten die goedgekeurd werden door het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, zo meldt de supermarktketen nog.

De zelftesten werden in eerste instantie enkel door de apotheken verkocht, maar vanaf juli mogen ook de supermarkten de tests verkopen. Tot nu toe hielden de grote supermarkten echter de boot af. Enkel in supermarktketen Alvo waren al zelftests te koop, net als bij drogisterij Kruidvat. Uit een rondvraag van Belga van 26 november blijkt dat de andere supermarkten voorlopig niet van plan zijn om in alle winkels zelftests aan te bieden.