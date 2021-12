Vier mannen met oorlogswapens overvallen apothekers in Limburg

Woensdagvoormiddag hebben vier mannen met oorlogswapens apothekers overvallen in Alken, Stevoort en Hoeselt. In de zaak in Hoeselt sloegen ze het plexiglas stuk en roofden ze het geld uit de kassa. De daders sloegen rond 10 uur toe en ze zouden in ware commandostijl van de ene apotheek naar de andere apotheek zijn gereden.

In Hoeselt werd de apotheek op de Tongersesteenweg rond 9.30 uur overvallen. Er vielen geen gewonden maar de daders gingen wel erg bruut tekeer. Het plexiglas dat de apothekers moet beschermen tegen het coronavirus werd aan diggelen geslagen met de grote wapens, type kalasjnikov. In Stevoort was de apotheek op het Sint-Maartenplein het doelwit. Daar arriveerden de daders rond 10 uur. Ook de apotheek in Alken is slachtoffer geworden.

De politiekorpsen zijn momenteel volop bezig met het verhoor van slachtoffers en de vaststelling van de feiten.