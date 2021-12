Corona stuurt examenperiode alweer in de war: “Sommige leerlingen hebben weken les gemist”

Alweer stuurt corona de examens in de war. Er zijn middelbare scholen die ze uitstellen tot na de kerstvakantie, scholen die ze vanop afstand laten doorgaan, en er zijn vakken waarvoor het examen helemaal wegvalt. Dat terwijl het een belangrijk moment is voor leerlingen die een andere richting willen kiezen. “Het moeilijke is dat de verschillen erg groot zijn. Sommigen hebben erg veel lessen gemist, anderen helemaal geen”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere.