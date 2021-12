Actie van boze boeren in alle Vlaamse provincies: 30 kilometer aan tractoren op de weg, files op Leuvense ring

LEES OOK. Boeren houden tractorenprotest: “We voelen ons geviseerd”

In totaal hadden zich woensdagochtend zowat 3.000 boeren ingeschreven voor de tractoractie, waarbij de boeren rond 14 uur op de kleine ringwegen rond Roeselare, Gent, Tienen, Geel en Hasselt gaan rijden. Het werkelijke aantal ligt volgens Saenen waarschijnlijk nog hoger. “We merken dat we met meer dan verwacht zijn”, zegt ze. Later op de dag volgt een definitieve balans.

De boeren protesteren met hun actie tegen het uitblijven van een stikstofkader door de Vlaamse regering, waardoor onzekerheid over vergunningen voor landbouwers bestaat. Volgens de Boerenbond worden zo “bedrijfsmodellen en toekomstplannen onderuitgehaald”.

Eerder beloofde de Vlaamse regering al dat ze nog voor het einde van het jaar met een definitief stikstofkader zou komen. De Boerenbond hekelt echter dat het sinds mei stil is gebleven rond het dossier en vreest dat er in 2021 geen duidelijkheid meer komt. “Dat is waarom we nu op straat komen”, zegt Saenen. “We vragen aan de regering om ons niet in de steek te laten.”

Ook in Gent aan de Heuvelpoort verzamelen tractors zich. — © SDK

Acties

In Leuven zijn zowat 120 tractoren rond 11 uur begonnen aan een rondje op de ring. Dat veroorzaakt “serieuze hinder”, zegt de Leuvense politie. De tractoren kwamen woensdagvoormiddag toe in de stad vanop de Tiensesteenweg. Daar ontstond al een serieuze file door de voertuigen. Op de Leuvense ring nemen de tractoren de twee beschikbare rijvakken in. Na Leuven trekt de colonne richting Tienen, onder begeleiding van de Leuvense lokale politie, waar er ook op de ring een rondrit gehouden zal worden. Verwacht wordt dat de tractoren rond 14 uur zullen aankomen in Tienen.

Vanuit Geraardsbergen vertrok woensdag een colonne tractoren richting Gent, voor de actie #geefboerentoekomst. “Wij beseffen dat er een stikstofprobleem is door de uitstoot van ons vee”, zegt Patrick Mertens, voorzitter van Boerenbond Geraardsbergen. “We willen heel graag meewerken aan het oplossen ervan en nemen de handschoen op. Maar momenteel voelen we ons vooral geviseerd omdat men voor de landbouw veel strengere uitstootnormen oplegt dan voor de industrie. We willen vooral rechtszekerheid zodat we aan onze toekomst kunnen werken.”

In het West-Vlaamse Hooglede toonden dan weer enkele kinderen dat de actie van de boeren hen na aan het hart ligt door te “betogen” op hun speelgoedtractoren.

Vanuit alle hoeken van het Waasland kwamen woensdag zo’n 150 voornamelijke jonge landbouwers met hun trekkers naar Lokeren. Van daaruit ging het richting Gent waar ze met vijfhonderd anderen deelnamen aan de betoging tegen het zogenaamde stikstofarrest.

Ook het verkeer in en rond Roeselare zit woensdagmiddag helemaal vast. Er zijn zo’n duizendtal tractoren vanuit de hele provincie afgezakt naar de Rijksweg. Die wordt dan ook volledig geblokkeerd door tractors.

Ook enkele kinderen uit Hooglede protesteren mee, op speelgoedtractoren. — © Stefaan Beel

Agrovoedingssector schaart zich achter protest

De sectorfederaties van de zuivelindustrie (BCZ), mengvoederproducenten (BFA) en slachthuizen, uitsnijderijen en vleesgroothandels (FEVEB) steunen de acties van de Vlaamse boeren. Ook zij zijn bezorgd over het uitblijven van een definitief stikstofkader, wat volgens hen een rem zet op (duurzame) investeringen in de agrovoedingsindustrie.

De onzekerheid die heerst bij de boeren, heeft ook al een impact in de agrovoedingssector, zeggen BCZ, BFA en FEBEV. “De Belgische landbouwers zijn de hoeksteen van onze Belgische agrovoedingsindustrie. We zien dan nu ook al de eerste tekenen in onze bedrijven opduiken. Dit kan leiden tot desastreuze situaties, met grote impact op tewerkstelling en omzet van onze sectoren in heel het land”, zegt Katrien D’hooghe van BFA.

De drie sectororganisaties, die alles samen een jaarlijkse omzet van 12,7 miljard euro en 15.000 werknemers vertegenwoordigen, zeggen de acties van de boeren te steunen. Net als de landbouwers zijn ze misnoegd dat er nog steeds geen duidelijk kader is uitgewerkt. “Het uitblijven van een concreet en realistisch stikstofplan, maakt het voor de hele sector onmogelijk om de klimaatambities waar te maken”, luidt het onder meer.

Eerder had de Vlaamse regering al beloofd dat er nog voor het einde van het jaar een definitief kader zou komen.