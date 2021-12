Sophie, superfan van ‘Familie’, neemt het op voor ontslagen acteurs: “Ik ben bereid me vast te ketenen tot beslissing is herzien”

“Familie zonder Peter is geen familie meer”, menen de fans. — © Marc Peeters

Westerlo

Sophie Declerck uit Westerlo is superfan van de soap Familie op VTM en pikt het absoluut niet dat de scenaristen de personages Peter Van den Bossche en zijn moeder Marie-Rose De Putter uit de serie hebben geschreven. De vrouw richtte uit protest een Facebookpagina op die ondertussen al meer dan 10.300 leden telt. “Ik ben bereid me vast te ketenen aan de poort tot de beslissing om door te gaan zonder Peter en Marie-Rose is herzien.”