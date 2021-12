Zes tegenstanders in de wind met één bloedmooie pass: Red Flame Tessa Wullaert laat zien dat ze veel meer kan dan scoren

Vijf dagen na hun 19-0 zege tegen Armenië, toonden de Red Flames zich dinsdag in Leuven in een belangrijke WK-kwalificatiematch ook te sterk voor Polen. Het werd 4-0 in Leuven. Hoogtepunt van de match was ongetwijfeld de ‘pre-assist’ van kapitein Tessa Wullaert bij de 2-0 van Hannah Eurlings.