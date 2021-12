Ekeren

Superromantisch werd het afgelopen maandag in Ekeren niet – “een dag als een andere” – maar bijzonder is het genoeg: Felix De Bisson, gewezen dj Fé bij Radio Minerva, en zijn Lucienne zijn getrouwd, en dat op zijn 91ste. Zijn kersverse vrouw is er 83, ze kennen elkaar al lang. “Lucienne was een vriendin van mijn vorige vrouw, en zij had beloofd om na haar dood voor mij te zorgen.”