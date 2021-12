Jan Jambon wil Overlegcomité vervroegd bijeen laten komen, premier De Croo wint advies in

Op het Overlegcomité van vorige vrijdag 26 november was afgesproken dat de nieuwe maatregelen zouden geëvalueerd worden op een nieuw Overlegcomité op 15 december. Maar volgens minister-president Jambon zijn er sneller extra maatregelen nodig om de druk op de ziekenhuizen en zeker op intensieve zorgen te verlichten.

“Er zijn de noodkreten van de ziekenhuizen, er is de situatie op intensieve zorgen, er is zorg die moet uitgesteld worden,... Dat vraagt dat we krachtddadig moeten optreden en dat we best versneld bijkomende maatregelen afspreken op een nieuw Overlegcomité. Dat kan desnoods digitaal samenkomen”, legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit.

De minister-president wil dat alle recreatieve indooractiviteiten, zoals concerten, jeugdkampen binnen en musea, onmiddellijk stopgezet worden tot 15 december. Dan stond er ook sowieso een evaluatie van de maatregelen op de planning.

Het kabinet van Jambon laat daarbij weten dat het de bedoeling is om de zorg, de economie en het onderwijs te vrijwaren.

“We zullen onze contacten nog verder moeten beperken”

In een persconferentie over de nieuwe teststrategie liet Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al verstaan niet tegen strengere maatregelen te zijn. “De vraag is of we vandaag genoeg doen. U heeft de oproep gehoord van de Vlaams minister-president. Wij zullen onze contacten nog verder moeten beperken. Activiteiten die binnen doorgaan zijn moeilijk te beveiligen. Ik denk dat we ons moeten beraden of we vandaag voldoende sterke maatregelen hebben.”

Het is premier de Croo die beslist of het Overlegcomité samengeroepen wordt. De woordvoerder van de premier laat weten dat hij advies gevraagd heeft aan het COVID-19 Commissariaat en de GEMS en ook contact zal opnemen met de andere ministers-presidenten. Op basis daarvan zal een beslissing worden genomen. Gisteren kwam vanuit de deelstaten nog de vraag om te versoepelen, maar op die vraag werd niet ingegaan, omdat de situatie in de zorg het niet toelaat.

Ook Joachim Coens, voorzitter van CD&V, liet op Twitter al weten dat het Overlegcomité best samengeroepen wordt, zodat er maatregelen kunnen genomen worden.

