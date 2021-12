Hugo Siquet ruilt Standard in januari in voor Bundesliga

Het gaat snel voor Hugo Siquet. De jeugdinternational veroverde in januari van dit jaar een basisplaats bij de Rouches en speelde intussen 43 matchen in de Luikse hoofdmacht. Siquet maakte met zijn aanvallende impulsen en voorzetten indruk op scouts van buitenlandse clubs. In de zomer zag hij nog een transfer naar de Franse kampioen Lille en een het Engelse Brentford afspringen.

Maar in de achtergrond bleven clubs zich manifesteren. Vooral in Duitsland bleek Siquet goed in de markt te liggen. Freiburg en Hertha Berlijn meldden zich voor de jonge vleugelverdediger. Het was uiteindelijk Freiburg, dit seizoen verrassend vierde in de stand, dat de strijd won. Siquet zette vorige week zijn handtekening onder een contract van vier seizoen bij de club uit het Zwarte Woud. In januari maakt hij de overstap.

De transfer brengt het financieel noodlijdende Standard opnieuw iets meer ademruimte. Het is nog niet zeker of de Luikse club een vervanger zal (kunnen) halen. Met Collins Fai en Damjan Pavlovic heeft het al twee backs in de rangen, terwijl Tibo Persyn, Siquets beoogde opvolger in de zomer, inmiddels voor Club Brugge voetbalt. (bfa)