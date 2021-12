RB Leipzig herademt na corona-uitbraak: Gulacsi en Simakan mogen weer trainen

“De dinsdag uitgevoerde PCR-tests gaven een negatief resultaat voor alle geteste personen”, meldde de Duitse club, die voor de zekerheid woensdagmiddag ook nog een reeks sneltesten uitvoerde. Goed nieuws was er alvast voor Leipzig-aanvoerder Peter Gulacsi , die na zijn besmetting kon terugkeren voor een individuele training. Verdediger Mohamed Simakan, die ook hersteld is, nam woensdag weer deel aan de groepstraining. De club gaf geen informatie over hoofdtrainer Jesse Marsch, die ook besmet was.

In totaal staat het aantal besmettingen bij RB Leipzig op dertien. Vorige week werden trainer Jesse Marsch en Peter Gulacsi al positief bevonden op het virus. Na het Champions League-duel bij Club Brugge, door de Duitsers met 5-0 gewonnen, werden positieve tests gemeld van de spelers Yussuf Poulsen, Hugo Novoa, Mohamed Simakan en Willi Orban. Ook een aantal andere werknemers van de club bleek besmet. Dinsdag werd besloten de training af te gelasten nadat een lid van de technische staf positief bleek.

Volgende week dinsdag (7 december) speelt Leipzig thuis tegen Manchester City op de slotspeeldag in CL-groep A. Club Brugge moet het op bezoek bij PSG beter dan doen de Duitsers thuis tegen de Citizens om nog Europees te overwinteren.