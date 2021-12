Hervormingen internationaal vrouwenvoetbal dringen zich op na nieuwe monsterscores in WK-kwalificaties: “UEFA gaat ingrijpen”

De monsterscores in het internationale vrouwenvoetbal volgen elkaar in sneltempo op. Amper vijf dagen na de recordzege van onze Red Flames in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Armenië (19-0), legde Engeland er twintig in het mandje tegen Letland. “Geen goede promotie voor het vrouwenvoetbal. Aan zulke wedstrijden heeft niemand iets, er moet en zal iets veranderen”, zegt Katrien Jans, manager van het vrouwenvoetbal bij de Belgische voetbalbond.