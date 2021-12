Koning Filip ontmoet Italiaanse president Mattarella en premier Draghi in Rome

Koning Filip heeft woendag in Rome de Italiaanse president Sergio Mattarella en de premier Mario Draghi ontmoet. Het eendaagse officiële bezoek van de vorst aan Italië vervangt een voorzien staatsbezoek van drie dagen aan het land. Dat staatsbezoek werd al drie keer geannuleerd wegens corona. De koning, die een band heeft met Italië, via zijn moeder, koningin Paola, vond het nu toch belangrijk om kort in te gaan op de uitnodiging van Mattarella “uit respect” en om de “zeer goede bilaterale relaties tussen België en Italië” te onderhouden, zo klinkt het bij het Paleis.

Het wil maar niet lukken met het staatsbezoek van het koningspaar aan Italië op uitnodiging van president Mattarella. Dat stond eerst gepland in maart 2020, maar een maand eerder brak de coronacrisis uit in Europa en dus werd het staatsbezoek uitgesteld naar december 2020, maar ook toen gooide corona roet in het eten. Eind oktober van dit jaar deelde het Paleis nieuwe data mee van het staatsbezoek: 1 tot 3 december, en dat werd dan afgelopen zaterdag in extremis geannuleerd.

Geen uitgebreid staatsbezoek dus met een groot gevolg aan ministers, ondernemers en academici, maar de politieke ontmoetingen werden niet geannuleerd en dus kon een kort heen-en-weer-bezoek van koning Filip en vicepremier Vincent Van Peteghem toch doorgaan. Die laatste treedt op als vervanger voor minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Zij moest door wijzigingen in de agenda van de bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Riga verstek geven.

Koning Filip en de Italiaanse premier Draghi tijdens een diplomartieke ontmoeting in het Palazzo Chigi paleis — © BELGA

Het vliegtuig van koning Filip en zijn gevolg werd zodra hij het Italiaanse luchtruim in vloog begeleid door twee straaljagers van het Italiaanse leger. ‘s Middags ging de koning op audiënte bij president Mattarella in het Palazzo del Quirinale. Daar vond een ceremoniële ontvangst plaats met militair saluut. Wat volgde was een tête-à-tête tussen het Belgische en Italiaanse staatshoofd. Koning Filip heeft Mattarella bedankt voor de steun uit Italië die ons land kreeg tijdens de overstromingsramp afgelopen zomer. De koning reikte het Grootlint in de Leopoldsorde uit aan de Italiaanse president. De koning op zijn beurt werd tot ridder van het Grootkruis benoemd en kreeg het Grootlint van de Orde van Verdienste van de Republiek Italië.

Het bezoek aan Mattarella als president was de laatste kans voor koning Filip, want in januari kiezen Italiaanse volksvertegenwoordigers een nieuwe president. De tachtigjarige Mattarella is dan geen kandidaat meer. Wie één van de kandidaten is om Mattarella op te volgen, is de huidige Italiaanse premier Draghi. En ook met hem hadden koning Filip en minister Van Peteghem een korte ontmoeting. Die vond plaats in het Palazzo Chigi. Eén van de gespreksonderwerpen met Draghi was de relance na corona. Italië werd als eerste Europees land getroffen door de coronacrisis en het virus sloeg er hard toe, maar nu loopt Italië in de EU voorop wat het economische herstel betreft.

Op het stadhuis ten slotte zal de koning en zijn beperkte delegatie protocolair ontvangen worden door kersvers Romeins burgemeester Roberto Gualtieri. De vorst krijgt er kort de kans om een blik te werpen op het Forum Romanum.

Rond 19 uur wordt het regeringsvliegtuig terug op Melsbroek verwacht.

(belga)