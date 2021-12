Puurs

De sociale inspectie is woensdagochtend in alle vroegte binnengevallen in een depot van pakjesdienst GLS in Puurs (Puurs-Sint-Amands). Er werden tientallen pv’s opgemaakt voor inbreuken op de deeltijdse arbeid en zwartwerk. Het depot werd nadien in opdracht van de arbeidsauditeur verzegeld. Daardoor liggen duizenden pakjes achter slot en grendel, en kunnen ze voorlopig niet worden geleverd.