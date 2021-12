Bijna 60 mensen besmet met omikron in 11 EU-landen

In minstens elf EU-landen zijn tot dusver besmettingen met de omikronvariant gemeld. De teller staat woensdagmiddag op 59 geregistreerde besmettingen. Dat meldt de EU-gezondheidsautoriteit ECDC in een update op woensdag.

Volgens de autoriteit zijn er zestien gevallen opgetekend in Nederland, veertien in Portugal en negen in Duitsland. Daarnaast zijn er ook besmettingen gemeld in Italië en Denemarken (telkens 4), drie in Zweden en Oostenrijk, twee in België en Spanje, één in Tsjechië en één in het Franse eiland Réunion.

Het is niet duidelijkheid of het bij de ECDC-cijfers gaat om resultaten uit PCR-tests op coronavarianten, dan wel op onderzoek naar het volledige genoom. Dat is nog nodig momenteel bij de omikronvariant. Volgens de ECDC zijn er nog meer mogelijke gevallen in de Europese Economische Ruimte, maar die worden nog onderzocht.

De meerderheid van de opgetelde gevallen hangen samen met reizen naar het zuidelijke Afrika, aldus de ECDC. Vooralsnog zijn er geen zware ziekteverlopen of sterfgevallen onder die besmette personen opgetekend.