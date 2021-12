Scheidsrechter Bert Put wordt semiprof

De 33-jarige Limburger maakt vanaf 1 december deel uit van de groep. Het Belgisch voetbal telt nu opnieuw twaalf semi-professionele scheidsrechters. Put neemt de plaats in van Wesley Alen, die na mislukte fysieke testen in juli gestopt is als scheidsrechter.

Bert Put, die een loopbaan als ref combineert met een job in het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder, debuteerde in het seizoen 2017-2018 als scheidsrechter in de hoogste voetbalklasse. Sindsdien leidde hij 61 wedstrijden in 1A in goede banen.

Zijn semiprofcontract laat de Limburger nu toe om zich halftijds toe te leggen op de arbitrage. Dat betekent onder meer twee trainingsdagen per weg op het oefencentrum in Tubeke. “De KBVB en het Professional Refereeing Department wensen Bert Put veel succes met deze nieuwe uitdaging”, klinkt het.

De overige elf semi-profs zijn Jan Boterberg, Alexandre Boucaut, Wesli De Cremer, Lothar D’Hondt, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Kevin Van Damme, Bram Van Driessche, Nathan Verboomen, Jasper Vergoote en Lawrence Visser.