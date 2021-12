Grote grondverzakking in Christianes (81) tuin, en die legt vreemde constructie bloot

Christiane Van Geel (81) uit Edegem schrok zich een ongeluk dinsdagnamiddag. In haar tuin zat plots een groot gapend gat. Een grondverzakking door de regenval legde een oude bakstenen muur bloot. “Het is waarschijnlijk een drainagesysteem van in de tijd dat er nog geen rioleringen waren”, zegt voorzitter van Erfgoed Edegem Hugo Tant.

Het zal je maar overkomen. Sta je het ene moment nog bladeren te ruimen met een hark in de tuin, stort een paar uur later de gazon een paar meter naar beneden. Christiane Van Geel uit Edegem keek dinsdagnamiddag uit haar raam om te controleren of ze wel alle bladeren van haar gazon netjes had opgeruimd. Door dat raam zag ze in de verte een gigantische put. Alsof het een filmset was voor een horrorfilm.

“Ik hoorde eerst een soort donder, een raar geluid. Ik lette er verder niet op en sloot de gordijnen. Pas daarna keek ik toch eens door het raam en zag ik een lange zwarte groeve in de tuin. Ik dacht eerst dat het een grote gevallen tak was. Pas toen ik van dichterbij ging kijken, zag ik dat er grote put zat in de tuin waar een mens zou in kunnen staan. Ik denk dat die verzakking moet zijn gebeurd door de hevige regenval van die dag.”

De muur met openingen tussen de bakstenen: “Begin jaren 1900 gebeurde het vaker dat er een afvoer naar een put in de tuin liep”, legt Hugo Tant van de dienst Erfgoed uit. — © Dirk Kerstens

Alsof een grote put in je tuin nog niet merkwaardig genoeg is, merkte Christiane nog iets op. “Er zat een gemetselde affaire in de grond. Een paar bakstenen muren die nog zo goed als intact zijn. Een paar uur voor die verzakking liep ik nog over en weer over de plek waar nu die put zit, ik had er kunnen invallen toen ik met de bladeren bezig was.”

Gelukkig besliste het lot daar anders over. Maar nu zat Christiane wel met een put, en een hoop vraagtekens. “Ik vraag me af van welk jaar die ondergrondse muren zijn. Ik heb er nooit iets over geweten. Ik woon in dit huis sinds 1974 en mijn schoonouders woonden hier al sinds 1953. Ze zeiden altijd dat het huis in 1905 is gebouwd.”

Verborgen joden

Christiane woont in een statige straat in Edegem met huizen in klassieke cottagestijl. Op de Inventaris van de Vlaamse dienst Erfgoed vinden we terug dat de straat in 1909 is aangelegd en dat de meeste woningen rond 1920 zijn gebouwd. “Ik heb hier in de straat weleens horen waaien dat mensen hier joden verborgen hielden, maar dat is maar van horen zeggen. Dat zal nu wel niet het geval zijn in een ondergrondse constructie in de tuin zeker? Mijn zoon dacht eerder aan een soort ijskelder misschien, maar we weten het niet.”

Wij gingen te rade bij Hugo Tant, voorzitter van de dienst Erfgoed van Edegem die er zijn eigen theorie op nahoudt. “Dit moet een vorm van een drainageput zijn. Dat kun je zien aan de openingen die worden gelaten tussen de bakstenen in het metselwerk. Dat wijst op watersijpeling. Ik heb twee theorieën. Het kan een put geweest zijn waar het afvoerwater van het huis in werd verzameld. Dat water kon daarna dan langzaam terug in de grond sijpelen. Er was toen waarschijnlijk nog geen riolering. Begin jaren 1900 gebeurde het vaker dat er een afvoer naar de tuin liep.”

“Een andere theorie is dat de put als een soort waterbekken werd gebruikt. Het overtollige regenwater werd dan opgevangen in de put en langzaamaan in de grond gesijpeld net om een teveel aan water op te vangen. Die kans lijkt me eerder kleiner omdat de Koning Albertlei op een hoog punt ligt in Edegem en dus water niet meteen voor overlast zorgt.”

Geen schuilkelder

Een spectaculair verhaal genre schuilkelder in de tuin ontkracht Hugo. “De structuur van die bakstenen wijst echt op een drainagesysteem. Dat zien we ook op de muren van de bakstenen forten van de Brialmontgordel. Ook daar wordt het water afgevoerd via een gelijkaardige techniek met openingen in de bakstenen.”

Een constructie zoals die in de tuin bij Christiane zag Hugo nog niet eerder blootliggen in Edegem. “Ik zou er graag eens langsgaan want het kan interessante informatie bevatten voor ons. De Koning Albertlei is ook een geliefde straat bij gidsen voor erfgoedwandelingen, zij hebben er nu misschien een verhaal extra bij om te vertellen.”

En Christiane, die blijft intussen zitten met haar gapende put in de tuin. De resterende herfstblaadjes laat ze even voor wat ze zijn.“Ik ga de brandweer toch eens laten passeren om te vragen wat ik nu best doe. Want veilig is dat niet zo, hé. Ik kom niet meer te dicht”, zegt ze.