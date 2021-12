RECENSIE. ‘John van Loen, Over de rooie’: verhaal van een Brusselse miskoop

Titel: ‘John van Loen, Over de rooie’Auteur: Rick van LeeuwenAantal blz: 285.Uitgeverij: Volt.Onze beoordeling: drie sterren (op vijf)

Gezocht: Nederlandse ex-voetballer zonder eigen biografie. Drie goede passes en een overstapje en je bent in Nederland de jongste jaren verzekerd van je eigen boekwerkje. Te veel om ze allemaal in je boekenkast te bewaren. Maar voor dit boek maken we graag een uitzondering. Want welke Belgische veertigplusser herinnert zich John van Loen niet? Van Loen voetbalde in een periode dat de term ‘miskoop’ nog inhoud had en niet lukraak gekleefd wordt op elke godvergeten Servische of Zuid-Amerikaanse passant die bij zijn nieuwe Belgische club niet aan spelen toekomt. Met torenhoge verwachtingen kwam de 25-jarige Nederlander in 1990 naar Anderlecht. Anderlecht, het instituut van verfijnd academisch voetbal. Van Loen, een boomlange slungel met knalrode haren die vier jaar eerder in België al naam had gemaakt toen hij in de barragematch met Oranje tegen de Rode Duivels Grün vergat te dekken en zo België aan een ticket voor het WK in Mexico had geholpen. In 1990 moet het opgeschoten breekijzer ‘Van Loen’ het Brusselse instituut aan extra doelpunten gaan helpen. Groter kan een mismatch niet zijn en dat wordt pijnlijk duidelijk in wat Van Loens enige Belgische jaar zal worden. Drieëntwintig wedstrijden voor Anderlecht, drie goals. Maar zijn de statistieken al niet je dat, de indruk die Van Loen in België zal nalaten is helemaal bedroevend. Zelfs de eloquente Jan Wauters kan het in die dagen niet laten zijn luisteraars te melden dat er op het veld bij Anderlecht een lantaarnpaal loopt die nog licht geeft ook. ‘O nee, het is van Loen.’

‘John van Loen, Over de rooie’ – creatieve titel wel – is geen biografie waar je steil van achterover slaat. Plichtmatig wordt zijn wisselvallige carrière club na club afgewandeld. Dat levert een aardig lijstje op – Van Loen zal na Anderlecht ook nog een passage bij Ajax en Feyenoord kennen. Maar voor de hoofdstukjes over Grün en vooral over zijn Brusselse capriolen maken wij graag een uitzondering. Ze balanceren tussen nostalgisch, hilarisch en tragisch. Te lezen.