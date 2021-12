Wat hebben Clint Eastwood, The Rolling Stones en de Poolse ex-premier Lech Walesa gemeen? Allemaal hebben ze Olé, olé,olé, olé, we are the champions meegezongen. Allemaal dachten ze dat het een volksliedje was: van iedereen en van niemand. Maar dat is het niet. Het is een nummer van de Brusselse volkszanger Lange Jojo (85), die woensdagnacht overleed na een slepende ziekte.