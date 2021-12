Tottenham rest van jaar zonder verdediger Romero

“Dit is heel vervelend, voor hem en voor de club”, aldus Conte. “Cristian is een belangrijke speler voor ons. Voorlopig verwacht ik hem niet terug. Als hij in januari weer kan spelen, is dat een meevaller, maar het zou me niet verbazen als het tenminste februari wordt. Voor nu is het afwachten. We bekijken het van week tot week. Voorlopig moet hij voornamelijk rust nemen.”

Tottenham speelt donderdag in de Premier League tegen Brentford.