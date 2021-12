WHO: vaccin lijkt te beschermen tegen ernstige gevolgen omikron

Het is aannemelijk dat coronavaccins bescherming bieden tegen ernstige gevolgen van de nieuwe omikronvariant, meent de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar het staat nog niet vast. Er is meer en langer onderzoek nodig.

De WHO verwacht binnen enkele dagen meer gegevens over de overdracht van omikron. De coronavariant, die besmettelijker lijkt, is geleidelijk bezig zich over de wereld te verspreiden en is al in ruim twintig landen vastgesteld. WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus waarschuwde voor een algemeen reisverbod, omdat het de verspreiding van omikron niet zal stoppen.