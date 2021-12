Erwin Koeman vertrekt bij Beitar Jeruzalem en gaat “met pensioen”

Erwin Koeman stopt als trainer van de Israëlische club Beitar Jeruzalem. De voormalige middenvelder van KV Mechelen (1985-1990) kondigde daarbij aan definitief te stoppen als coach. “Het is moeilijk, maar ik doe dit om persoonlijke redenen. Het is tijd om met pensioen te gaan”, vertelde de 60-jarige Koeman.

Waarom hij definitief stopt, gaf Koeman niet aan. Hij was sinds begin dit seizoen actief in Jeruzalem. Bekend is dat hij enige tijd geleden een operatie aan zijn hart onderging. Erwin is de oudere broer van Ronald Koeman, die onlangs werd weggestuurd bij FC Barcelona.

Koeman trainde in Nederland onder meer FC Utrecht, Feyenoord en RKC, in Engeland werkte hij als assistent van Ronald bij Everton en Southampton. Hij was bovendien bondscoach van Hongarije en Oman.

Als speler kwam Koeman uit voor FC Groningen, PSV en KV Mechelen, waarmee hij 1988 de Beker voor bekerwinnaars won. Hij was 31 keer international en werd in 1988 in Duitsland Europees kampioen met Oranje.