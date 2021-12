Toptransfer van Standard-talent Hugo Siquet geen verrassing voor jeugdcoach: “Beste voorzet die ik ooit zag van flankverdediger”

Hij is pas negentien, amper een jaar geleden debuteerde hij bij Standard, maar Hugo Siquet overtuigde nu al Freiburg. Wie is de talentvolle rechterflankverdediger van Standard die in januari naar de vierde uit de Bundesliga trekt? Bob Browaeys, zijn coach bij de nationale U16 en U17, portretteert het neefje en petekind van ex-prof Thierry Siquet. “Aanvankelijk liep hij wat achter op zijn leeftijdsgenoten, maar zijn drive is ongelooflijk”, zegt die.