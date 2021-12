OH Leuven ontsnapt aan bekeruitschakeling na dolle slotfase tegen tweedeklasser Westerlo

OH Leuven is op het nippertje ontsnapt aan de uitschakeling in de achtste finales van de Croky Cup. Op het veld van tweedeklasser Westerlo stonden de Leuvenaars tot de 89e minuut met 2-1 in het krijt. Maar dankzij doelpunten van Schrijvers en Maertens in de ultieme slotfase plaatste OHL zich alsnog voor de kwartfinale: 2-3.