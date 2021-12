Niet-dringende zorg kan toch doorgaan, als daar ruimte voor is: “Maar in de meeste ziekenhuizen is de druk gewoon te hoog”

Twee weken alle niet-dringende zorg uitstellen. Dat was de richtlijn die het comité Hospital & Transport Surge Capacity dinsdag naar alle ziekenhuizen heeft gestuurd. Maar een dag later heeft datzelfde comité die richtlijn al veranderd. “Het is enkel maar een verfijning”, zegt Marcel Van der Auwera, voorzitter van dat comité. “We hebben van meerdere ziekenhuizen de reactie gekregen dat zij wél nog de ruimte hebben voor niet-dringende zorg. Dat is natuurlijk heel welkom, daarom hebben we deze verfijning toegevoegd.”

“Ziekenhuizen die kunnen garanderen dat 50 procent van de intensieve bedden beschikbaar blijft voor covid-patiënten, hoeven hun niet-dringende zorg niet uit te stellen. Bijkomend moeten ze er wel rekening mee houden dat dit stijgt tot minimaal 60 procent, de zogenaamde fase 2A. Bovendien moet het ziekenhuis ook solidair kunnen zijn met andere ziekenhuizen in de buurt.”

Nauwelijks een verschil

Volgens Margot Cloet, topvrouw van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro, zal dat in Vlaanderen in de praktijk nauwelijks een verschil maken. “In de meeste Vlaamse ziekenhuizen is de druk gewoonweg te hoog”, zegt ze. “Het zal misschien hier en daar wel lukken om een niet-dringende ingreep te doen, maar dan vooral op de afdelingen waar het personeel niet inzetbaar voor de covid-patiënten. Bijvoorbeeld om een wijsheidstand te trekken.”

De vraag om de richtlijn te verfijnen zou vooral vanuit de Brusselse en Waalse ziekenhuizen zijn gekomen, waar de druk momenteel minder groot is dan in Vlaanderen. (pl)

