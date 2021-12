Uitbraak in de klas, dus dan videobellen deze leerlingen maar met de Sint

Het zijn hoogdagen in aanloop naar de nacht van 5 op 6 december. Sinterklaas trekt met zijn gevolg door het land, van school naar school. Maar lang niet overal vindt hij klasjes gevuld met enthousiaste kinderen. Bij de leerlingen van het vierde leerjaar van basis- en kleuterschool De Brenne in Berendrecht bleef het lokaal leeg. “Door een uitbraak zijn ze sinds maandag thuis en dat terwijl Sinterklaas woensdag zou langskomen”, vertelt zorgleerkracht Lise Van Puyenbroeck. Omdat de leerlingen het al gewoon zijn om van thuis uit les te volgen, lag de oplossing voor de hand: een Teams-vergadering. “De Sint en zwarte piet zijn even in het klaslokaal geweest en hebben een woordje gesproken voor een enthousiast publiek. Het snoepgoed hebben ze achtergelaten voor wanneer de kinderen volgende week terugkeren.”

De leerlingen die wel op school waren, kregen Sinterklaas te zien in de turnzaal. “Daar droegen ze mondmaskers en hielden ze voldoende afstand. Ook dat moment konden de kinderen in quarantaine volgen via het computerscherm.” (agg)