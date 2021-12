CD&V wil lijst met inbreuken waarvoor je GAS-boete krijgt fors uitbreiden

Op dit moment kunnen gemeenten administratieve sancties treffen voor inbreuken op hun reglementen. Wie in sommige gemeenten spuwt op straat of een bommetje gooit, kan een GAS-boete krijgen. Zo’n GAS-boete is er in principe enkel voor overtredingen waar op nationaal of Vlaams niveau nog geen sanctie voor is voorzien, al is er wel een lijst met uitzonderingen.

CD&V wil die lijst nu fors uitbreiden. Voor de federale regeringspartij moet het straks mogelijk zijn om voor inbreuken als afzetterij en bedrog, het bezit van verdovende middelen en het niet kunnen voorleggen van een identiteitskaart bij een verkeerscontrole, een GAS-boete op te leggen.

“CD&V ijvert voor veilige buurten, waar mensen en gezinnen zich gerust en geborgen voelen. Met dit voorstel versterken we lokale besturen in de aanpak van overlast. Gemeenten zullen zelf hun veiligheidsbeleid richten op lokale problematieken en sneller inbreuken aanpakken”, zegt Kamerlid Franky Demon.