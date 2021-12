Kernuitstap krijgt groen licht: technisch gezien kan het, en het wordt amper duurder (nu nog MR overtuigen)

De kernuitstap kan zonder de bevoorradingszekerheid in het gedrang te brengen én de impact op de elektriciteitsprijzen is “beperkt”. Het Evaluatierapport van de FOD Economie, dat Het Nieuwsblad kon inkijken, is stellig. Op basis van dat rapport moet de federale regering beslissen of alle kerncentrales tegen 2025 onherroepelijk dichtgaan. Enige struikelblok: het vurige verzet van regeringspartij MR.