Drie nieuwe spitsen aan de aftrap, maar slechts invallersrol voor Lukaku bij winnend Chelsea

Romelu Lukaku is fit, maar ligt momenteel niet in de bovenste schuif bij Tuchel. Tegen Man United kreeg hij acht minuten en hoewel Tuchel zijn hele voorhoede wisselde, was er geen plaats voor Lukaku in de basiself tegen Watford. Havertz, Mount en Pulisic vormden het offensieve trio. De wedstrijd werd in de eerste helft even gestaakt door een medisch noodgeval in de tribunes. Spelers hadden opgemerkt dat een supporter in de problemen was gekomen en maanden de medische staf aan hulp te bieden. Chelsea kwam op voorsprong via Mount, maar Dennis (ex-Club Brugge) scoorde tegen. Na 69 minuten mocht Lukaku invallen. Kort erna scoorde Ziyech de 1-2 op assist van Mount.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(vdm)