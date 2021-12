Voor wie er nog aan twijfelde: Dries Mertens is helemaal terug na een tegenvallend EK en een schouderoperatie. Hij maakte tegen Sassuolo zijn vierde goal in drie competitiewedstrijden.

De 34-jarige Belgische aanvaller had eerst een aandeel in de 0-1 van Napoli door agressief druk te zetten en zo de bal te veroveren, waarna Fabian Ruiz kon scoren. Mertens stond zelf aan het kanon bij de 0-2. Na een heerlijke pass van Zielinski scoorde hij met een uitstekend geplaatst schot. Mertens zit aan vier treffers in de jongste drie competitiewedstrijden.

Na 66 minuten vond Napoli-coach Spalletti dat Mertens genoeg had bijgedragen en wisselde hem. Het zou hem berouwen, want Sassuolo scoorde nog twee keer ­tegen. Bijna werd het 3-2, maar de VAR keurde de derde treffer af. Dankzij het punt bleef Napoli koploper in de Serie A.

Bij Genoa startte Zinho Vaheusden in de thuiswedstrijd tegen Milan. Het was van 21 september geleden dat hij speelde. Milan won met 0-3 dankzij goals van Ibrahimovic en Junior Messias (2x).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(vdm)