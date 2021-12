Enkel voor AA Gent was het niet spannend: bekijk hier het overzicht van alle achtste finales in de Croky Cup

Zes 1/8e finales van de Beker van België in het voetbal op woensdagavond. We vatten alle wedstrijden hier voor u samen.

Eupen - Zulte Waregem: 3-2 (n.v.)

Zulte Waregem leek lang op weg naar de kwartfinales van de Croky Cup. Essevee leidde bij de rust met 0-2 in Eupen dankzij twee doelpunten van Gano. Maar de Oostkantonners bogen die achterstand na de pauze helemaal om via een hattrick van Prevljak. Twee goals in de reguliere speeltijd, eentje in de verlengingen: 3-2 (lees meer)

Westerlo (1B) - OH Leuven: 2-1

Westerlo, leider in 1B, heeft de scalp van eersteklasser OH Leuven te pakken in de Beker. De Kemphanen wonnen met 2-1 na een vermakelijke match die getekend werd een vreemde vroege dubbele rode kaart voor Westerlo-speler Mabea en OHL-spelmaker Mercier. Remmer opende even later de score voor de thuisploeg, De Norre maakte vlak na de rust gelijk. Bernat besliste uiteindelijk de partij en knalde Westerlo naar de kwartfinales (lees meer).

Lommel (1B) - AA Gent: 0-2

AA Gent heeft zich niet zonder moeite voorbij tweedeklasser Lommel naar de kwartfinales van de Croky Cup gewurmd. Julien de Sart was met de enige twee goals van de partij de matchwinnaar voor de Buffalo’s. De middenvelder scoorde voor de rust met een fraai afstandsschot en besliste een kwartier voor het einde vanop de stip de wedstrijd (lees meer).

KV Mechelen - Cercle Brugge: 2-1 (n.v.)

KV Mechelen zit in de kwartfinale van de Croky Cup, al heeft dat wel bloed, zweet en tranen gekost. Mechelen kon pas in de slotminuten van de verleningen bij 1-1 afstand nemen van de Bruggelingen. Storm scoorde de knappe winning goal. Voor Cercle Brugge was het de eerste partij onder zijn nieuwe coach Dominik Thalhammer nadat Yves Vanderhaeghe werd ontslagen (lees meer).

Kortrijk - Oostende: 1-0

KV Kortrijk weet weer wat winnen is. De Kerels wonnen het West-Vlaamse streekduel in de derby met een verdiende 1-0-zege tegen een zwak KV Oostende. Pape Gueye tekende voor de enige goal van de avond. Het bleek voldoende voor de Kortrijkse kwalificatie van de kwartfinale (lees meer).

Racing Genk - Club Brugge: 3-3 (3-5 n.p.)

Club Brugge heeft na strafschoppen KRC Genk uitgeschakeld in de achtste finales van de Croky Cup. In een alweer zinderende partij gooide Racing Genk twee keer een voorsprong te grabbel. Charles De Ketelaere scoorde de 3-3 in de 90e minuut. In de verlengingen waren de twee teams door hun beste krachten heen en gebeurde er niets meer. Mignolet stopte de eerste penalty van de thuisploeg, Club Brugge miste geen enkele elfmeter. Noa Lang mocht het afmaken voor de landskampioen (lees meer).

Seraing - Anderlecht 3-3 (3-4 n.p.)

Het was troosteloos en zonder glans, maar Anderlecht zit toch in de kwartfinale van de Beker. Paars-wit had tegen Seraing penalty’s nodig nadat de match na 120 minuten op 3-3 was geëindigd. Het was uiteindelijk Murillo die de beslissende strafschop scoorde (3-4). Zo keert de crisis niet terug bij RSCA, maar ze loert toch nog stevig om de hoek (lees meer).

Donderdag 2 december: 20u45: Standard - Beerschot