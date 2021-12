“Wil je alsjeblieft de naam van onze kok in je artikel vermelden? Zijn eten is buitengewoon.” De nieuwe trainer van Beerschot is een warme mens. Het gevaar van warme mensen? Dat hun potje al eens durft over te koken. De zes gedaantes van Javier Torrente (52), de Argentijn die de Ratten opnieuw leerde wat winnen is.