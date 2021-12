REACTIES. Fiere Clement kijkt na bekerthriller al uit naar PSG, Van den Brom sakkert na fatale Genkse missers

“We bewezen nog maar eens dat we kunnen vechten”, aldus Club-trainer Philippe Clement die zag dat Noa Lang na zijn beslissende elfmeter andermaal ging provoceren. “Maar hij trapte wel de beslissende binnen”, aldus Clement. “Ik had een lijstje en hij stond er als vijfde op. Ik keek in zijn ogen na de verlengingen en ik wist dat hij er klaar voor was. Net als alle anderen. De spelers hebben laten zien tot wat ze volgende week op PSG nog in staat zijn. Ik kreeg zondag nog de vraag wat er aan de hand was met Mignolet, nu heeft iedereen gezien dat je nooit aan hem mag twijfelen”, wist Clement.

Zijn collega John van den Brom sakkerde na de strafschoppenepiloog: “Onze beste strafschopnemer, Patrik Hrosovosky, is dan nog de enige die miste. Hij is echt onze beste, daarom mocht hij als eerste trappen. Verdorie toch.”

Dat Lucumi in de laatste minuut van de reguliere speeltijd De Ketelaere liet binnenkoppen, kwam hard aan. “Dat onze meest ervaren verdediger dit twee keer laat gebeuren, dat kan natuurlijk niet”, wist Van den Brom. “Zelfs één keer kon niet.”

Mignolet: “Blij dat ik iets heb kunnen teruggeven”

En of hij opgelucht was. Simon Mignolet (33) liet met een beslissende penaltysave een nare periode achter zich en werd zo een beetje matchwinnaar. Achteraf was de doelman openhartig over zijn foutjes de laatste weken. “Ik heb de kritiek nooit persoonlijk genomen, want ik moet eerlijk zijn met mezelf. Maar ik ben héél blij dat ik de groep iets heb kunnen teruggeven”, glimlachte Mignolet. “Dit doet enorm veel deugd, zeker na een mindere periode. Er is enorm veel gezegd en geschreven de laatste tijd. Dat hoort erbij en ik pak die kritiek zeker niet persoonlijk. Ik moet eerlijk zijn met mezelf. Het was gewoon minder. Als doelman raak je daar op één wedstrijd niet meteen uit. Daarom was ook de vorige match belangrijk.”

Mignolet wordt wel eens omschreven als penaltyspecialist: bij de eerste elfmeter van Hrosovsky bleef hij gewoon staan. “Ik wist waar ze hem ongeveer gingen trappen”, aldus de Rode Duivel. “Dus bij die eerste bleef ik staan, want hij trapt hem vaak door het midden. Ook die van Lucumi had ik bijna, maar die was te goed genomen. Die eerste pakken was belangrijk: dat geeft toch een beetje rust aan onze jongens die nog een strafschop moesten trappen.” Ook tijdens het begin van de match hield Mignolet zijn ploeg recht tijdens een Genkse blitzkrieg. “Zoiets had ik nodig: meteen enkele goede ballen pakken”, knikt hij. “Dan zit je meteen in de wedstrijd. Al zijn er ook nog genoeg werkpunten. We mogen niet vergeten dat we hier alweer drie tegengoals slikken. Dat zijn er de laatste weken gewoon te veel.”

Of Club Brugge na twee successen in Limburg nu opnieuw op het goede spoor zit? “Dat valt af te wachten. We gaan pas op het einde van het seizoen kunnen zeggen of dit de déclic was”, aldus Mignolet. “Maar op korte termijn is dit natuurlijk een kantelpunt. Dit geeft een totaal ander gevoel dan tijdens die moeilijke novembermaand. Ik ben alvast blij dat ze voorbij is.” Men kan dus opnieuw lachen bij blauw-zwart. “We hebben het twee keer goed gedaan, vooral de manier waarop was sterk. Club heeft teruggevochten. Eén keer was dat voor drie gouden punten, en vanavond was dat voor een kwartfinale.”

Paintsil: “Bewezen dat we achter Van den Brom staan”

Joseph Paintsil startte verrassend in de spits bij Genk. Geen Onuachu, geen Ugbo. Het leek een gouden zet te zullen worden van coach John van den Brom. “Jammer genoeg liep het anders”, zuchtte de Ghanees.

Twee keer scoren en toch niet winnen. Het leven van een spits kan hard zijn. “Het was de bedoeling om met mijn snelheid in de rug van de Brugse verdedigers op te duiken, dat lukte aardig. Ik scoorde ook twee keer en leek matchwinnaar te zullen worden. Dit komt hard aan, voor iedereen, want we hebben alles gegeven.”

RC Genk was over de eerste 90 minuten duidelijk de betere ploeg, maar beet toch in het zand. Alweer. “Dit is zwaar om te incasseren, omdat we weten hoe belangrijk deze match ook voor de fans was”, zuchtte Paintsil. “De tegengoals vielen te makkelijk, dat klopt. Maar je kan ook niet héél de wedstrijd druk blijven zetten en alles onder controle houden. Mentaal is dit zwaar, maar het leven gaat door. We zijn sterk genoeg om ons in de competitie te herpakken, zondag tegen Mechelen al. De focus zal er opnieuw zijn, we willen Play-off 1 nog halen.”

Volgens Paintsil treft Van den Brom geen schuld. “De ploeg staat achter hem, dat hebben we vandaag bewezen. Natuurlijk voelen we ons slecht door deze nederlaag, het was dan ook stil in de kleedkamer. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten, hoe zwaar deze klap ook is.”