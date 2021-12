CNN schorst goudhaantje Chris Cuomo vanwege rol in seksschandaal ex-gouverneur New York Andrew Cuomo

Anderw (links) en Chris Cuomo in 2018. — © Getty Images for Tribeca Film Fe

De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft dinsdag topnieuwsanker Chris Cuomo geschorst. Die komt er door zijn betrokkenheid in het seksschandaal van zijn oudere broer, voormalig gouverneur van New York Andrew Cuomo.

De nieuwszender zei in een verklaring dat de schorsing er kwam nadat maandag nieuwe gerechtelijke documenten werden vrijgegeven in de zaak van Andrew Cuomo. “Deze documenten wijzen op een grotere mate van betrokkenheid bij de inspanningen van zijn broer dan we eerder wisten. Als gevolg hiervan hebben we Chris voor onbepaalde tijd geschorst, in afwachting van verdere evaluatie” zei CNN.

Het nieuwe bewijsmateriaal toont aan dat de presentator mediacontacten gebruikte om informatie te verzamelen over vrouwen die zijn broer beschuldigden van seksuele intimidatie. Hij probeerde ook zijn broer op de hoogte te brengen van de aanstaande berichtgeving over het schandaal. Verder hielp hij het toenmalige personeel van zijn broer reacties te formuleren op aanklachten, dat blijkt uit e-mails en een transcript van zijn getuigenis aan onderzoekers die voor de New Yorkse minister van Justitie (attorney general) werken.

Chris Cuomo had eerder al toegegeven zijn broer advies te hebben gegeven toen de gouverneur werd beschuldigd van seksuele intimidatie. De informatie die op 29 november werd vrijgegeven, onthulde dat dat advies verder ging dan aanvankelijk gedacht. Andrew Cuomo zelf nam in augustus ontslag om afzetting te voorkomen. Uit een onderzoek bleek dat hij minstens 11 vrouwen seksueel had lastiggevallen en eind oktober werd hij formeel beschuldigd van een zedendelict. Hij ontkent dat hij iets fout heeft gedaan.

Geschorst goudhaantje

De jongere Cuomo is de gastheer van de meest bekeken nieuwsshow van CNN en is dus een goudhaantje van de zender. De nieuwszender heeft als beleid dat hij niet mag rapporteren over nieuwszaken waarbij zijn broer betrokken is. Een andere CNN-medewerker rapporteerde over het seksschandaal van zijn broer.

Tijdens de eerste twee maanden van de pandemie in New York vorig jaar, interviewde Cuomo zijn broer wel. Dat werd erg gesmaakt door de kijkers, maar ging in tegen de richtlijnen van CNN.

CNN zei dinsdag nog dat de zender aanvankelijk “begreep dat hij zich in een unieke positie bevond en snapte dat hij zijn familie op de eerste plaats zette en zijn baan op de tweede”, maar voegde daar aan toe dat de nieuwe documenten “ernstige vragen oproepen”.

Andrew Cuomo heeft nog niet gereageerd op de schorsing.