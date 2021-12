Verenigde Staten veruit grootste producent van plasticafval wereldwijd

De Verenigde Staten leveren verreweg de grootste bijdrage aan de plasticvervuiling in de wereld. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat woensdag is vrijgegeven. Er wordt in opgeroepen tot een nationale strategie om het probleem aan te pakken.

In totaal produceerden de Verenigde Staten in 2016 ongeveer 42 miljoen ton plasticafval. Dat is meer dan het dubbele van China en meer dan de landen van de Europese Unie samen, volgens de analyse van de Amerikaanse Nationale Academies voor Wetenschappen, Techniek en Geneeskunde. Nochtans woont minder dan 5 procent van de wereldbevolking in de VS.

Elke Amerikaan produceert gemiddeld 130 kilo plasticafval per jaar, het Verenigd Koninkrijk komt op de tweede plaats met 98 kilo per persoon per jaar. In Frankrijk is het gemiddelde 43 kilo.

Elk jaar belandt wereldwijd minstens 8,8 miljoen ton plastic afval in de oceaan, het equivalent van een vuilniswagen die elke minuut in zee wordt gedumpt, aldus het rapport.

Aan het huidige tempo kan de hoeveelheid plastic die in de oceaan wordt gedumpt tegen 2030 oplopen tot 53 miljoen ton per jaar, de helft van het totale gewicht van de vis die jaarlijks in de oceaan wordt gevangen.