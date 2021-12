Infectiologe Erika Vlieghe over mogelijk nieuw Overlegcomité: “Nood aan voorspelbare regels in plaats van paniekvoetbal”

Op vraag van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) komt er allicht deze week nog een nieuw Overlegcomité. We krijgen dus voor de derde keer in twee weken tijd andere/strengere regels. “Wat we nu doen, is te onvoorspelbaar”, aldus Erika Vlieghe, infectiologe en voorzitter van de adviesraad Gems, woensdagavond in het late journaal op VRT. “Dat werkt bij iedereen op de zenuwen.”

Amper enkele dagen na het vorige Overlegcomité pleit Jambon al voor nieuwe regels. Hij wil onder meer een verbod op alle binnenactiviteiten in de recreatieve sector. “Ik maak me grote zorgen over wat er vandaag in de ziekenhuizen gebeurt”, zo beargumenteerde hij. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) trad Jambon meteen bij. En wil zelfs nog breder verstrengen, zoals in het onderwijs.

LEES OOK. Nóg verstrengingen op komst, en verrassend genoeg trekt Jan Jambon de karavaan mee op gang (+)

Elke week, andere regels. Is dat wel een goed idee? “Dit is een ernstige situatie op allerlei vlakken”, zo verklaarde Vlieghe woensdagavond. “Dat alleen al maakt het noodzakelijk dat we alles eens zorgvuldig opnieuw bekijken. Al is het volgens mij wel mogelijk dat we het in de toekomst anders aanpakken. Zonder ad hoc-maatregelen, zonder paniekvoetbal. Wat we nu doen, is te onvoorspelbaar. Veel te chaotisch. Dat werkt bij iedereen op de zenuwen. Op die van de mensen die de beslissingen moeten nemen en nog meer op die van de mensen die de beslissingen moeten ondergaan. Daarom moeten we dus streven naar een meer duurzame manier om met de coronapandemie om te gaan.”

Vlieghe benadrukt dat ze daarmee niet bedoelt dat “we alle maatregelen dan maar moeten laten varen”. “Dat hebben we met scha en schande gemerkt”, zegt ze. “Dat gaat nu nog niet. Dat virus is daarvoor veel te besmettelijk. We spreken hier over maatregelen over middellange termijn. Maanden, mogelijk langer. Natuurlijk wil je de maatschappij dan zo normaal mogelijk laten functioneren. Maar het is ook niet de eerste keer dat we hierover nadenken, we zijn er al meer dan een jaar mee bezig.”

Vlieghe verwijst daarmee naar de veelbesproken “barometer” die enkele maanden geleden een hot topic was, maar nu al een tijdje van de radar is verdwenen. “Voor ons niet, hoor”, aldus Vlieghe. “Of je het nu een barometer noemt of het een andere naam geeft, maakt mij niet uit. Ik vind het een goed idee om naar een systeem te gaan dat enerzijds de epidemiologische toestand met een aantal objectieve parameters (zoals ziekenhuisopnames, bezetting intensieve zorg…, nvdr.) koppelt aan wat je doet om de boel onder controle te houden. We hebben die codes eigenlijk al, die staan elke week in het rapport van de RAG (Risk Assessment Group, nvdr.). Voor de politici is het natuurlijk niet evident om het beleid automatisch te koppelen aan de epidemiologische toestand, maar volgens mij moeten we op het einde van de rit wel naar iets meer voorspelbaars gaan. Naar maatregelen die we allemaal kunnen zien aankomen.”

LEES OOK. Steeds meer details bekend over omikronvariant en die zijn weinig hoopgevend (+)